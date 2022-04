Neue Baustelle auf der A 4 – Wann die Sanierung beginnt und wie lange es dauert.

Damit Autofahrer so wenig wie möglich behindert werden, will die zuständige Autobahn GmbH – Niederlassung Ost die Baustelle Stück für Stück einrichten und Stand- und Mittelstreifen für den Verkehr mitnutzen:

„Damit bleiben in beiden Fahrtrichtungen jeweils drei Fahrspuren erhalten.“

Vor allem wer normalerweise in Dresden Altstadt auf-, beziehungsweise abfahren will, muss sich auf Zusatzkilometer einstellen, die Anschlussstelle bleibt nämlich während der gesamten Sanierung gesperrt. Die Ausweichempfehlungen der Autobahn GmbH:

„Ausfahrwillige in Fahrtrichtung Görlitz werden über die Anschlussstelle Dresden – Wilder Mann und die Gegenfahrspur zur Abfahrt Dresden Altstadt umgeleitet. Auffahrwillige werden in Fahrtrichtung Frankfurt über die Anschlussstelle Wilsdruff umgeleitet.“

Insgesamt sind drei weitere Baustellen geplant : In der Gegenrichtung, also von Görlitz nach Dresden, muss die Fahrbahn zwischen Kodersdorf und Bautzen-Ost und später dann weiter bis Bautzen-West ebenfalls von Betonkrebs befreit werden. Auch da sollen die Arbeiten im Oktober beendet werden. Richtig lang dauert die grundlegende Sanierung des Tunnels Königshainer Berge.

Der ist jetzt fast 23 Jahre alt und braucht unter anderem neue Sicherheitseinrichtungen. Eine Komplettsperrung für die Sanierung würde zu einem Verkehrschaos im Umland führen. Deshalb wird Stück für Stück saniert – das dauert aber bis 2024. Ein größeres Stück A 4 wird noch zwischen Glauchau – Ost und Schmölln in beiden Richtungen auf zwölf Kilometern saniert, das soll bis November dauern.

Die klare Antwort lautet Jain. Denn Betonkrebs ist, vereinfacht gesagt, das Ergebnis einer eigentlich gewollten Reaktion: Alkalischer Zement reagiert mit Kieselsäure aus dem Kies im Beton. Das macht den Beton hart. Tritt im Lauf der Zeit durch Regenwasser und Feuchtigkeit immer mehr Kieselsäure aus, wird der Beton jedoch zu hart und rissig. Problem: Wenn man die ersten Risse sieht, ist der Beton schon so geschädigt, dass er praktisch nicht zu sanieren ist und ausgetauscht werden muss.

Die Großbaustelle A 72 südlich von Leipzig wird in diesem Jahr rund 40 Millionen Euro verschlingen, aber noch nicht fertig. Staus und Behinderungen rund um die Orte Espenhain, Großdeuben und Böhlen bleiben also an der Tagesordnung. Aber auch auf der A 14 bei Grimma, der A 72 bei Chemnitz und Plauen, den Tunneln Eichelberg und Rennsteig auf der A 71 und bei der Verlängerung der A 14 nördlich von Magdeburg müssen Autofahrer Geduld haben.