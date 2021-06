Wegen Klimakrise: Wie viel Zeit bekommen Diesel- und Benzinmotoren noch?

Gerade der Süden Deutschlands ist Autoland, das weiß jeder. Hier sind die Zentralen von einigen der wichtigsten Autofirmen der Welt. Doch auch für uns hier im Osten spielt die Herstellung von Fahrzeugen eine wichtige wirtschaftliche Rolle: Nach Branchenschätzungen hat die Automobilindustrie im Osten rund 73.000 Beschäftigte, fast ein Zehntel aller Arbeiterinnen und Arbeiter in der ostdeutschen Industrie sind demnach in der Automobilindustrie beschäftigt. Im Jahr 2019 haben sie dabei nicht weniger als 596.500 PKW produziert und für einen Umsatz von 25,4 Milliarden Euro gesorgt .

Insofern ist die Frage nach der automobilen Zukunft für uns in der Region besonders wichtig. Will sagen: Wie es mit dem Verbrennungsmotor weitergeht und wie schnell der umfassende Einstieg in die Elektromobilität gelingt, entscheidet bei uns auch über Jobs und Perspektiven. Das betrifft einerseits die Autowerke direkt, in denen die Fahrzeuge der Zukunft gefertigt werden. So hat ja Volkswagen angekündigt, das Fahrzeugwerk Zwickau zur leistungsfähigsten E-Auto-Fabrik Europas zu machen, allein hier sollen am 2025 pro Jahr 330.000 E-Modelle vom Band laufen. Und Teslas neue Gigafactory vor den Toren Berlins hat sich auch viel vorgenommen.