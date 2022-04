Sommerreifen: Das müsst ihr wissen

Im Oktober kommen Winterreifen ran - auch an Orten, die nicht als ausgewiesene Schneeregionen gekennzeichnet sind. Bleiben müssen sie bis Ostern, dann müssen wieder Sommerreifen genutzt werden: O bis O also. Aufgrund von Veränderungen hinsichtlich Temperatur, Straßen- sowie Wetterverhältnissen ist der Reifenwechsel nicht zu umgehen. Doch es gibt einiges zu wissen.

Auch das Profil sollte gecheckt werden. Die gesetzlich geregelte Mindestprofiltiefe in Deutschland und Europa beträgt 1,6 Millimeter. Der Auto Club Europa (ACE) rät bei Sommerreifen jedoch zu mindestens drei Millimetern Restprofil.

Nachdem ihr die Profiltiefe überprüft habt, könnt ihr die Reifen gleich nach eventuellen Rissen absuchen. Auch der korrekte Luftdruck sollte an der Tankstelle erneut eingestellt werden. Im Fahrzeughandbuch findet ihr die Information darüber, wie viel Luft rein muss.

Bildrechte: dpa

Ist der Reifen zu alt, mit Rissen übersäht oder das Profil nicht tief genug, dann muss ein neuer Satz reifen her. Doch Vorsicht: Nicht jeder im Handel als „neu“ angebotener Reifen ist auch wirklich neu. Bis Reifen wirklich verkauft werden, können Jahre vergehen. In dieser Zeit lagen die Reifen im Lager. Das Reifenalter kann man aber leicht überprüfen. Hier hilft die DOT-Nummer, die Kalenderwoche und Jahr verrät. Nummer 0522 würde zum Beispiel bedeuten, dass der Reifen in der 5. Kalenderwoche im Jahr 2022 hergestellt wurde. Die Nummer ist auf der Reifenflanke eines jeden Reifens eingestanzt.