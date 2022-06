Sachsen: Unbekannte stehlen Auto samt Hund

Wer hat Luna gesehen? Auf diese Frage versucht aktuell die Polizei Sachsen Antworten zu erhalten. Denn am Dienstagnachmittag waren unbekannte Täter auf Diebeszug und stahlen dabei nicht nur ein Auto, sondern auch gleich noch die Hündin der Wagenbesitzerin.

Laut Polizei hat die Besitzerin am Dienstagnachmittag ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Geschäfts in Krauschwitz im Kreis Görlitz abgestellt. Den Tätern muss es innerhalb kurzer Zeit gelungen sein, in den roten Mitsubishi zu gelangen und zu entkommen, denn als die Eigentümerin nach zehn Minuten auf den Parkplatz zurückkehrte, war ihr Pkw mitsamt ihrer Hündin verschwunden. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 28 000 Euro geschätzt. Aktuell wird ermittelt. Nach Angaben der Polizei könnte es möglich sein, dass die Täter das Tier ausgesetzt haben und bittet daher um Hinweise. Solltet ihr die Bolonka Zwetna Hündin Luna gesehen haben, dann meldet euch beim Polizeirevier Weißwasser unter der Rufnummer 03576 262 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.