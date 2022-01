Vollgemülltes Auto: Polizei setzt "Aufräumfrist"

Ein To-Go Becher hier, ein Taschentuch da - die meisten von uns haben ein wenig Müll im Auto liegen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, solange der Abfall uns nicht beim Fahren beeinträchtigt. Genau das wurde einem Fahrer in Essen zum Verhängnis.

Die ungewöhnliche Körperhaltung des Fahrers verriet der Essener Polizei, dass etwas nicht stimmte. Der Mann saß ungewöhnlich nah am Lenkrad. Bei der Polizeikontrolle mussten die Einsatzkräfte wohl erst mal einen kleinen Schock verdauen: Müll überall.

Hinter dem Fahrer, neben dem Fahrer und sogar im Fußraum war kein Platz mehr frei. Das könne ein situationsangemessenes Bremsen oder Kuppeln behindern, so die Polizei. Weil der Essener so zu einer Gefahr für sich und andere Verkehrsteilnehmende wird, waren die Polizisten gezwungen, zu ungewöhnlichen Mitteln zu greifen. Der Sachverhalt ist nicht nur dem Straßenverkehrsamt gemeldet worden, der Fahrer muss auch Ordnung schaffen, bevor die ihm auferlegte "Aufräumfrist" abläuft. Der Winter ist ja zum Glück bald vorbei. Zeit für einen ordentlichen Frühlingsputz!

Auch wenn ein wenig Müll okay ist, vor der Werkstatt sollte man das Auto schon mal reinigen - wenigstens grob. Ein Autobesitzer aus Georgetown im US-Bundesstaat Indiana sah das offenbar nicht so und brachte sein Auto samt Ladung Müll zur Reparatur. Ein Automechatroniker namens Jeremy New machte Bilder davon und teilte sie auf Facebook mit der ganzen Welt.