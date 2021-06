Ausflugstipps in Mitteldeutschland: Was tun am Hitze-Wochenende?

Mitteldeutschland hat viele atemberaubende Landschaften: die Südroute der berühmten Straße der Romanik in der Saale-Unstrut-Region, der Naturpark Kyffhäuser, der Rennsteig im Thüringer Wald, die Sächsische Schweiz, das Leipziger Neuseenland und der Harz sind nur einige davon. Auch an diesem Wochenende könnt ihr Wandern, euch abkühlen und Spaß und Abenteuer mit der ganzen Familie erleben.

Badeseen

Bildrechte: dpa Der Schladitzer See lädt mit seinem schönen Sandstrand und dem tiefblauen Wasser zum Baden ein. Der Strandbereich mit der Liegewiese ist der perfekte Ort zum Faulenzen und Seele baumeln lassen. Für die Action-Fans unter euch ist das CAMP DAVID Sport Resort by ALL-on-SEA zur Stelle. Vom Wasser-Fun-Park, übers Segeln bis zum Beachvolleyball - da ist für jeden etwas dabei. Wer in Leipzig und Umgebung wohnt, hat Glück. Die Auswahl an Badeseen ist groß: Großstolpener See, Kulkwitzer See, Cospudener See, Markkleeberger See und Störmthaler See locken mit schönen Stränden und reichlich Abkühlung.

Freibäder

Bildrechte: Freizeitbad Obercunnersdorf Sommerzeit ist Badezeit und da zieht es viele in die Freibäder. Und die gibt es in Sachsen wie Sand am Meer. Zwischen hohen Bäumen liegt das Freizeitbad Obercunnersdorf. Und es gibt kaum etwas, was es nicht zu bieten hat: Wasserrutschen, Klettergerüst, Volleyballfeld, Minigolfanlage und noch vieles mehr. Die große Rutsche in der Wasserwelt Steinigtwolmsdorf ist ein richtiger Besuchermagnet. Auch das Bilzbad in Radebeul, das Waldbad Langenbach im Erzgebirge und das Sommerbad Kleinzschocher in Leipzig laden zum Baden und Entspannen ein. In allen Einrichtungen gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen des Freistaates Sachsen. Bitte informiert euch vor eurem Ausflug auf den Webseiten der Freibäder über mögliche Einschränkungen. Hier findet ihr weitere Freibäder in Sachsen.

Ausflug mit der Familie