Einladung: 7. Ausbildungstag des MDR

Später mal irgendwas mit Medien...? Dann kommt vorbei - zum 7. Ausbildungstag des MDR! Am Samstag, den 11. Juni 2022 lädt der Mitteldeutsche Rundfunk alle Medieninteressierten ein, verschiedene Berufe, duales Studium und das Redaktionsvolontariat zu schnuppern. Von 10 bis 15 Uhr gibt es in der Kantstraße in Leipzig Führungen und Workshops.