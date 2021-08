Sternschnuppen-Schauer: Welche Highlights gibt es am August-Himmel noch?

Die Blicke gehen fasziniert nach oben. Denn es ist wieder Perseiden-Zeit. In der Nacht sind hunderte Sternschnuppen am Himmel zu entdecken. Dieses Spektakel erfreut Fans der Himmelsobjekte in ganz Deutschland. Bis zum 14. August sind die funkelnden Streifen über Mitteldeutschland zu sehen. In der Hochzeit sind es bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde. Doch es bleibt nicht das einzige Highlight am Nachthimmel in den kommenden Tagen.