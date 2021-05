Aufhebung der Impfreihenfolge: Was sagen Hausärzte?

Im Juni soll die Impfpriorisierung in ganz Deutschland fallen. In Sachsen geht es schon früher los. Ab dem 24. Mai gibt es im Freistaat keine gesetzlich vorgeschriebene Priorisierung bei Corona-Impfstoffen mehr. Allerdings gilt das ausschließlich für die Arztpraxen und nicht für die Impfzentren. Wie sieht es in Sachsen-Anhalt und Thüringen aus? Und was halten Hausärzte und Hausärztinnen davon?