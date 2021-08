Atemwegserkrankungen bei Kindern häufen sich – woran liegt das?

Wichtig bei einer Infektion sei Abstand zu besonders gefährdeten Kindern zu halten, so Tobias Maske, Bundespressesprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland gegenüber dem Tagesspiegel. Vor allem für Frühgeborene und Säuglinge mit Vorerkrankungen könnten die RS-Viren gefährlich werden.

Durch eine Infektion mit dem RS-Virus hätten die Patienten außerdem ein höheres Risiko, wiederholt an Atemwegsinfektionen durch andere Erreger zu erkranken oder Asthma zu entwickeln, so Tenenbaum.

Insgesamt sei die Lage aber noch entspannt, erklärt Maske. In seiner Berliner Praxis habe er zwar einen Anstieg an Erkältungskrankheiten bemerkt, die seien aber in der Regel eher positiv für das Immunsystem. Ähnlich sieht das auch Ingeborg Krägeloh-Mann , Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und Expertin für Kinderheilkunde an der Universität Tübingen.

In Frankreich, der Schweiz und den Niederlanden lägen die RSV-Fallzahlen noch höher als in Deutschland, so Krägeloh-Mann. Die Atemwegserkrankungen in unserem Land – und außerhalb der Grenzen – werden also weiterhin aufmerksam beobachtet.