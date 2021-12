Aus Liebeskummer: Hat eine Astronautin die ISS angebohrt?

Mit dem oder der Ex in einer Kapsel im Weltraum feststecken: Wir können uns etwas Schöneres vorstellen. NASA-Astronautin Serena Auñón-Chancellor soll das so unerträglich gefunden haben, dass sie ein Loch in die russische Raumkapsel Sojus MS-09 gebohrt hat, als sie an der Raumstation ISS angedockt war. So wollte sie angeblich schneller wieder nach Hause kommen. Die Amerikanerin war zusammen mit dem Deutschen Alexander Gerst und dem Russen Sergej Prokopjew auf der ISS.