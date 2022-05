Nach sechs Monaten auf der Internationalen Raumstation: Deutscher Astronaut Maurer kehrt zur Erde zurück

"Undocking confirmed", was so viel bedeutet wie "Abkopplung bestätigt", twitterte die NASA am Donnerstagfrüh gegen 7:30 Uhr deutscher Zeit. Nach 177 Tagen im Orbit entkoppelte sich die "Crew Dragon"-Kapsel von Space X von der Internationalen Raumstation (ISS). Matthias Maurer und drei US-Kollegen befinden sich nun wieder auf dem Weg zurück zur Erde.

Sechs Monate auf ISS

Feierabend für Matthias Maurer. Nach sechs Monaten auf der Internationen Raumstation kehrt der deutsche Astronaut zur Erde zurück. Mit der Mission im All habe sich der 52-Jährige einen Traum erfüllt. Am 11. November vergangenen Jahres flog er zur ISS. Fern ab der Zivilisation, in 400 Kilometern Höhe war er an mehr als 100 Experimenten beteiligt. Mit seinen Kollegen forschte er in den Bereichen Physik, Biologie, Medizin und künstlicher Intelligenz und erprobte neue Technologien. Für eine Arbeit stieg er sogar sieben Stunden in den freien Weltraum hinaus.

Landung vor der Küste Floridas geplant

Die "Crew Dragon"-Kapsel entkoppelte sich am Donnerstag früh von der ISS. Wie geht es nun für die vierköpfige Crew innerhalb dieser Kapsel weiter?

Zunächst bleibt die Kapsel in der Umlaufbahn der ISS. Sobald sie einen gewissen Abstand erreicht, werden für einige Sekunden Triebwerke gezündet, die den Eintritt in die Erdatmosphäre ermöglichen. Der Zeitpunkt und die Dauer der Zündung ist dabei extrem wichtig und muss detailliert berechnet werden. Wäre der Eintrittswinkel in die Atmosphäre zu flach, könnte die Kapsel abprallen. Wäre sie zu steil, erhöht sich die Geschwindigkeit so rasant, dass die Kapsel verglühen könnte. Doch auch bei richtigem Winkel sind die Temperaturen beim Eintritt in die Atmosphäre enorm. Es entsteht eine Plasmahülle, die zu einer zwei bis 20-minütigen Unterbrechung des Funkverkehrs führt. Diese Unterbrechung wird auch Blackout genannt. Mit einer Geschwindigkeit von 28.000 km/h rasen die Astronauten dann auf die Erde zu. Bremsraketen und Fallschirme reduzieren dabei ihre Geschwindigkeit.