So könnt ihr den Asteroiden Vesta beobachten

Und während bei den Planeten – bis auf den Mars - gerade nicht so viel los ist, lässt sich der Asteroid Vesta im Idealfall gerade ohne größere Hilfsmittel am Himmel beobachten.

Derzeit ist der Asteroid trotzdem in einer Position, wo er von der Erde aus ohne größere Hilfsmittel zu sehen sein müsste. Allerdings müssen die Bedingungen dafür schon ziemlich gut sein, dunkel sollte es sein und klar. Ein Beobachtungsplatz fernab der lichtverschmutzten Städte ist ein Muss. Am Donnerstag sollte zumindest auch der Mond nicht stören.

Dann sollte Vesta aktuell im Sternbild Löwe funkeln, in einer vergleichsweise sternenarmen Region weitab der Milchstraße. Grob gesprochen muss man etwa nach Norden schauen. Dort sucht man ihn am besten mit einem Fernglas auf. Und natürlich mit einer Sternkarte oder App. Hat man ihn einmal gefunden , dann lohnt es sich, auch mit dem bloßen Auge zu schauen, ob man den 200 Millionen Kilometer von uns entfernten Brocken erkennen kann.

Vesta wurde im Jahr 1807 Arzt und Astronomen Heinrich Wilhelm Olbers in Bremen entdeckt. Seinen Namen bekam der Himmelskörper aber von Carl Friedrich Gauß, der die römische Göttin von Heim und Herd so verewigte. Damals dachte man, dass es sich um den elften Planeten des Sonnensystems handelt. Den Neptun wiederum kannte man noch gar nicht, der wurde 1846 gefunden. Vier Jahre später entschlossen sich die Astronomen dann allerdings, die Himmelskataloge aufzuräumen – und Vesta verlor seinen Planetenstatus. So, wie es viel später ja auch dem 1930 entdeckten Pluto erging.