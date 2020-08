Asteroid "2011 ES4" kommt der Erde näher als der Mond

Es hört sich erstmal brandgefährlich an: Der Asteroid "2011 ES4" wird am 1. September mit nur einem Drittel der Monddistanz an der Erde vorbeifliegen. Allerdings finden laut dem deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum solche "knappen, rasanten" Vorbeiflüge recht häufig statt. Dieses Jahr habe schon rund 60 davon gegeben.

Die meisten dieser Objekte sind relativ klein. "2011 ES4" gehört allerdings schon eher zu den größeren Vertretern seiner Art. Er soll zwischen 22 und 49 Meter groß sein.

Einschlag unwahrscheinlich

Ein Einschlag oder ein Auseinanderbrechen in der Atmosphäre würde wahrscheinlich zu einem ähnlichen Ereignis führen, wie im Februar 2013 in der russischen Stadt Tscheljabinsk. Damals zerbrach ein rund 20 Meter großer Meteorit am Himmel über der Stadt und löste mit seiner Druckwelle zahlreiche Gebäudeschäden aus.

"2011 ES4" wird allerdings in gut 120.000 Kilometern an der Erde vorbeiziehen. Dass etwas derartiges passiert halten die Astronomen vom DLR deshalb für unwahrscheinlich.

Der Weltraum ist zum Glück relativ leer und auf der Zeitskala eines Menschenlebens muss man - statistisch betrachtet - nicht unbedingt mit einem gewaltigen Einschlag rechnen.

erklärt Astronom Manfred Gaida. Wer sich Hoffnungen macht, einen Blick auf "2011 ES4" erhaschen zu können, dem erteilen die Astronomen aber einen Dämpfer. Zum einen ist der Asteroid recht klein und lichtschwach, zum anderen soll er gegen 18:12 Uhr die Erde passieren, also bei Tageslicht. Um den Asteroid zu sehen bräuchte man also schon ein "größeres Teleskop".