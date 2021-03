Asteroid „2001 FO32“ fliegt nahe an der Erde vorbei

Warum wir schlecht vorbereitet sind? Nun, nicht nur dass das amerikanische Space Shuttle seit knapp zehn Jahren nicht mehr fliegt. Am Freitag ist Bruce Willis auch nicht weniger als 66 Jahre alt geworden. Nun wissen wir nicht, ob es da, wo Willis wohnt, angeblich in Los Angeles, auch eine Rente mit 67 gibt. Dann ginge es ja zumindest theoretisch noch. Aber man muss klar sagen: Um die Welt im Stil seines Blockbusters "Armageddon" zu retten, fehlt Willis nicht nur das passende Transportgerät, er ist mittlerweile einfach auch recht alt.

Wenn also, sagen wir, ein Asteroid der Erde nahekäme, dann hätten wir keinen Schutz. Hollywood könnte uns nicht retten. Ach, Moment, wo wir gerade davon sprechen: Am Sonntag KOMMT ein Asteroid der Erde ungewöhnlich nahe . Und jetzt endlich die gute Nachricht: Wir brauchen in diesem Fall weder das Space Shuttle noch Bruce Willis. Zum Glück.

Astronomen kennen "2001 FO32" seit 20 Jahren, daher auch der erste Teil seiner Bezeichnung. Seitdem beobachten sie ihn regelmäßig, auch wenn das nicht immer so gut klappt wie jetzt. Bekannt ist, dass der Gesteinsbrocken mit 124.000 Kilometern pro Stunde extrem schnell unterwegs ist – und dass er unserer Erde erst im Jahr 2052 wieder so nahe kommen wird wie an diesem Wochenende. Auch für die Zeit danach haben Astronomen die Bahn bereits vorausberechnet. So kommen sie zu dem Schluss, dass bis mindestens 2196 keine Crashgefahr besteht. Und bis dahin sollte Bruce Willis eben seine Nachfolger angelernt haben.