Einen Kilometer lang: Riesiger Asteroid kommt der Erde sehr nah

"(7482) 1994 PC1" heißt der große Himmelskörper, der in wenigen Tagen ganz nah an unsere Erde kommt. Die berechnete Flugbahn zeigt: Anders als im derzeit beliebten Film "Don't Look Up" fliegt der Asteroid knapp an der Erde vorbei.