Übergewicht Immer mehr Haustiere sind zu fett

Menschen und Haustiere werden sich offenbar auch beim Punkt Übergewicht immer ähnlicher: In Deutschland ist jeder vierte Erwachsene stark übergewichtig. Bei den Haustieren haben 30 bis 40 Prozent der Tiere mehr deutlich mehr Kilos auf den Rippen, als ihnen gut tut. Das zeigen Zahlen des Instituts für Tierernährung, Ernährungsschäden und Diätetik an der Universität Leipzig. Die Ursachen seien bei Menschen und Haustieren ähnlich, sagt Dr. Cornelia Rückert:

Falsche Ernährung und zu wenig Bewegung sind schuld. Also zu viel Energieaufnahme und zu wenig Energieabgabe.

Das Übergewicht steigere nicht nur das Risiko der Tiere, etwa an Diabetes oder Krebs zu erkranken. Die Extra-Kilos können die Lebensqualität etwa von Katzen deutlich einschränken.

Die Tiere können dann zum Beispiel nicht ausreichend ihr Fell pflegen, weil sie sich beim Putzen nicht mehr in alle Richtungen drehen können.

Haustierbesitzer können an einigen Punkten gut erkennen, ob ihr Liebling zu dick ist. So gibt es etwas für Rassekatzen oder –hunde klare Gewichtsempfehlungen der Züchter, die sich mit der Waage leicht nachprüfen lassen. Expertin Rückert hat noch einen Tipp:

Selbst eine Katze, die ich in der Wohnung halte, kann ich spielerisch zu mehr Bewegung anregen.

Man kann zum einen die Menge reduzieren. Das ist aber nicht immer automatisch gut, weil dann das Tier eventuell nicht genug Mineralstoffe aufnimmt. Alternativ kann man auch zu kommerziellem Diätfutter greifen und die Menge dann an das Tier anpassen.

Eine eindeutige Empfehlung für ein bestimmtes Feucht- oder Trockenfutter will die Expertin nicht abgeben. Da hätten die Tiere wie Menschen eben auch zu unterschiedliche Vorlieben. Auf Anfrage hilft das Institut für Tierernährung, Ernährungsschäden und Diätetik an der Universität Leipzig mit Tipps weiter. Eine eigene Abnehmpraxis für Haustiere, die es zum Beispiel schon in München gibt, ist bei Leipziger Tiermedizinern bisher aber nicht geplant.