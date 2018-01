Aktionsware im Test Vorsicht bei Schnäppchen-Fernsehern

Aus Sicht von Stiftung Warentest sollten Käufer besser einen Bogen um die Schnäppchen-Fernseher machen: In einem aktuellen Test von 17 günstigen Modellen bekam kein einziger Fernseher die Note „Gut“. Jörg Zymnossek von Stiftung Warentest sagte uns:

Auch beim Klang hatten die Tester einiges auszusetzen. Die meisten Geräte liefern nur einen schwachen Bass. Das Manko lässt sich immerhin mit einer zusätzlichen Soundbar beheben. Die kostet dann aber zusätzlich. Offenbar haben die Hersteller der Schnäppchen-TVs auch bei der Ausstattung gespart: Nur auf sieben von 17 getesteten Fernsehern können Zuschauer das Internet nutzen. Etwa um sich in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen Sender über verpasste Olympia-Wettbewerbe oder Fußballspiele zu informieren. Bei keinem der Geräte aus den Schnäppchenaktionen können Fernsehbilder für später aufgezeichnet werden.

In den Werbeprospekten werben die Händler oft damit, sie verkauften Markentechnik zu einem unschlagbar günstigen Preis. Ein bekannter Name wie Blaupunkt, Toshiba oder JVC ist laut Stiftung Warentest aber nicht immer eine Garantie für ein gutes Gerät. Bei einigen untersuchten Fernsehern unterschieden sich sogar die Marke und der Hersteller. So hat beispielsweise ein eher unbekanntes slowakisches Unternehmen die Namensrechte von Blaupunkt gekauft. Der bekannte Fernsehhersteller ist vor kurzem Pleite gegangen. Mit einem Blaupunkt-Gerät im eigentlichen Sinne habe das getestete Modell dann nichts mehr zu tun, sagen die Tester. Jörg Zymnossek: