ARD-Themenwoche: #WieLeben – Bleibt Alles Anders

Ein kleiner Virus hat schon zum zweiten Mal das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend zum Erliegen gebracht. So hat die Corona-Krise gezeigt, wie verletzlich unsere moderne Gesellschaft ist.

Was sie aber auch gezeigt hat: Den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Während des Lockdowns Anfang des Jahres haben sich spontan Nachbarn zusammengetan um Risikopatienten in ihrer Umgebung zu unterstützen. Musiker und Sänger haben Hof- oder Fensterkonzerte gegeben und so für schöne Momente in der schweren Zeit gesorgt.