ARD-Themenwoche: Mitmach-Studie zu unserem Alltag in der Zukunft

Was beschäftigt die Menschen in der Stadt, Kleinstadt oder auf dem Dorf? Wie verändert sich unser Land? Können wir uns nah sein, wenn wir immer öfter nur digital miteinander sprechen? Bei der diesjährigen ARD-Themenwoche im November sollen auf diese Fragen bald Antworten gefunden werden. Dabei sind jetzt schon persönliche Geschichten und Erfahrungen gefragt.

Eure Antworten könnten dann schon im November bei der ARD-Themenwoche als wissenschaftliche Grundlage für neue Lösungsvorschläge oder Erkenntnisse dienen. Die Umfrage des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) und dem Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) könnte so eine Antwort darauf finden, wie unser Alltag in der Zukunft aussehen sollte.