Neue ARD Mediathek-Serie: "Amok - Erfurt und seine Folgen"

20 Jahre ist es her, dass sich der schreckliche Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt ereignete. 17 Menschen wurde an diesem Tag das Leben genommen. In einer neuen ARD Mediathek-Serie wird nun erzählt, wie Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Retter und Helfen diesen Tag erlebt und verarbeitet haben.

"Amok - Erfurt und seine Folgen" erzählt aus fünf verschiedenen Perspektiven die Geschichte eines Tages, der so vor 20 Jahren zum ersten Mal in Deutschland passiert ist: ein Amoklauf an einer Schule. Doch die Folgen dieser Tat wirken bis heute nach. Welche Relevanz hat das Thema heute noch? Was hat sich seitdem an Schulen verändert? Und wurde genug getan, damit sich so etwas nicht mehr wiederholt?