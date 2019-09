Mehr als nur Kollegen: Freundschaft am Arbeitsplatz

Egal, ob Büro oder Baustelle: Wir verbringen die meiste Zeit der Tages auf der Arbeit. Damit verbringen wir auch viel Zeit mit unseren Kollegen. Jeder zehnte führt nach einer Forsa-Umfrage sogar eine "eheähnliche Beziehung" am Arbeitsplatz. Noch häufiger werden Kollegen zu echten Freunden - wie Timo und Nora aus unserer MDR JUMP Feierabendshow. Dr. Volker Busch, Facharzt für Neurologie & Psychologie , schätzt, dass sogar mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer auch mit einem Kollegen befreundet ist. Laut der Forsa-Umfrage haben unter den Frauen sogar 60 Prozent bereits eine "Freundschaft fürs Leben" im Job geschlossen.

Wer jetzt denkt, solche "Frollegen" - Freunde und Kollegen - würden den ganzen Tag nur Kaffee trinken und quatschen, liegt falsch! Freundschaften am Arbeitsplatz haben einen positiven Effekt auf die Arbeit.

Studien zeigen, dass sich insgesamt das Betriebsklima verbessert, wenn man sich mag, was natürlich auch förderlich auf die Arbeit wirkt. Man kriegt Unterstützung und Hilfe.

Allerdings empfänden manche das Arbeitsumfeld als anstrengender, wenn man ständig aufeinander Rücksicht nehmen muss. Aber: Keiner versteht so gut wie ein Kollege, warum der Arbeitstag anstrengend war, kann dich in stressigen Situationen mit einem Kaffee oder Schokolade aufmuntern und macht die Mittagspause noch unterhaltsamer.

Im Zweifel sollte man sich klar wieder daran erinnern. Wir haben Feierabend, jetzt wird nichts Berufliches mehr besprochen. Genauso auf der Arbeit: Ein kurzer Plausch ist okay, der Fokus sollte da aber ganz klar auf dem Job liegen, Privates hat bis nach Feierabend Zeit.

Kollegen, die sich gut verstehen, sind gut fürs Betriebsklima. Bildrechte: Colourbox.de

Auch echte Partnerschaften können am Arbeitsplatz entstehen. Denn der Job ist die drittgrößte Partnerbörse, weiß Volker Busch. Am häufigsten lernen sich Paare im Freundeskreis kennen, danach kommen Online-Plattformen. Allerdings halten Beziehungen am Arbeitsplatz nicht unbedingt besser.