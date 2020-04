Waldbrandgefahr steigt – weiterer Dürre-Sommer in Sicht

Die Waldbrandgefahr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist weiter hoch. In einigen Regionen gilt die höchste Warnstufe 5. Betroffen sind derzeit folgende Gebiete:

Sachsen

Landkreis Nordsachsen

nördliche Teile der Landkreise Meißen und Bautzen

Sachsen-Anhalt

Anhalt-Bitterfeld, nördlich der Elbe

Börde, nördlich der A2

Stendal

Landkreis Wittenberg (Dübener Heide, Elsterland, Vorfläming)

Thüringen

Forstamt Heldburg (südliche Teile der Landkreise Hildburghausen und Schmalkalden-Meiningen)

Die Länder bereiten sich derzeit auf einen weiteren Extremsommer mit Hitze und Dürre vor. So werden in Thüringen dieses Jahr 750.000 Euro in die Brandbekämpfung investiert. Horst Sprossmann, Sprecher von Thüringenforst, erklärt, welche Maßnahmen in Arbeit sind:

Einmal ein ausreichendes Wegenetz ganz einfach um schnell mit großen Fahrzeugen, schweren Fahrzeugen wie sie eben die hiesige Feuerwehren einsetzt, auch an den Brandort kommt. Das ist ganz ganz wichtig. Und auch wichtig, dass wir ausreichend Löschwasser vor Ort haben. Das ist ein Aspekt, den wir noch verbessern müssen. Sprecher von Thüringenforst Horst Sprossmann MDR Aktuell

Außerdem steht laut Sprossmann ein Bundespolizeihubschrauber mit 2000 Litern Löschwasser zur Verfügung. In Sachsen-Anhalt werden die Zufahrten zu den Wäldern von Holzstapeln beräumt und vielerorts werden Warnschilder in den Wäldern aufgestellt.

Ganz wichtig sei es jetzt, dass sich die Waldbesucher richtig verhalten, sagte der Chef des Landesforstbetriebs Sachsen-Anhalt, Bernd Dost, im MDR JUMP-Gespräch. So ist es verboten im Wald zu rauchen oder abseits der offiziellen Stellen zu grillen oder Lagerfeuer zu machen. Teilweise gilt Wegezwang oder gar ein Betretungsverbot, an das man sich unbedingt halten müsse. Außerdem soll man Autos am Waldrand nicht auf trockenem Gras abstellen. Sich im Wald achtsam bewegen, sei vor allem jetzt wichtig, so Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert:

Wer Waldbrände verhindert, entlastet die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren, die derzeit engagiert bei der Bewältigung der Corona-​Krise helfen. Umweltministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert www.sachsen-anhalt.de