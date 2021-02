Smartphone und Tablet statt Eieruhr und Kochbuch: Diese Apps helfen in der Küche

Die Website Chefkoch.de gehört wahrscheinlich zu den erfolgreichsten Webseiten Deutschlands. Die Mischung aus Rezepten aus der Community (mit teils grausigen Fotos) und skurrilen Kommentaren haben der Seite Kultstatus beschert. Die App dazu gibt sich etwas weniger anarchisch, sondern bietet auf der Startseite eine gut kuratierte Rezeptauswahl. Über die Suche kann man alle Rezepten suchen, die es auch auf der Website gibt und Buttons wie "Was koche ich heute?" bieten Inspiration für alle, die zwar Hunger haben, aber keine Idee, worauf eigentlich.



Weil die App kostenlos ist, muss man dafür Werbung in Kauf nehmen. Wer das nicht will, kann für 3,99 pro Jahr ein Abo abschließen. Die teilweise fragwürdigen Fotos aus der Chefkoch-Community bleiben einem aber so oder so nicht erspart.