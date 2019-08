Eine Ode an den Apfel

Der Apfel ist in Sachsen die wichtigste Obstkultur. 60 Prozent der Obstanbauflächen sind zum Beispiel mit den Sorten Jonagold, Gala, Elstar und Pinova bepflanzt. Aber die Sachsen rechnen dieses Jahr mit einem Viertel Ernteeinbußen durch Hagelschäden. Auch in anderen Bundesländern ist es schlecht um die Ernte bestellt. Insgesamt soll die Apfelernte in ganz Deutschland um 14 Prozent gesunken sein.