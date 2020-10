Diese Äpfel kannst du auch essen, wenn du Allergiker bist

Elstar, Gala oder Golden Delicious, Apfel-Allergikern jagen diese Namen vermutlich eher Schauer über den Rücken. Der Biss in so einen Apfel führt für sie zu Rötungen, Schwellungen oder Juckreiz. Besonders neuere Sorten aus dem Supermarkt, wie Elstar, Gala usw. enthalten viele Allergene.

Polyphenole sorgen dafür, dass der Apfel braun wird, wenn man ihn aufschneidet. Und weil man dass nicht will, hat man diese Polyphenole in den letzten hundert Jahren herausgezüchtet.

Am besten verträglich sind frisch gepflückte Äpfel. Je länger das Obst lagert, desto mehr Allergene reichern sich an. Außerdem kann es helfen, die Äpfel zu schälen. Die meisten Allergene sitzen nämlich tatsächlich unter der Schale.

In einer kleinen Studie konnten Forscher der Berliner Charité außerdem feststellen, dass regelmäßiges Essen alter Sorten auch dazu führen kann, dass Allergiker nicht mehr so heftig auf neue "Problemäpfel" reagieren. Gleichzeitig kann das auch dazu führen, dass Heuschnupfensymptome reduziert werden, denn die Allergene in Äpfeln ähneln denen in manchen Pollen sehr stark.