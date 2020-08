60 Jahre Anti-Baby-Pille: Fluch oder Segen?

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Anwendung ist die Pille einfach: Sie muss regelmäßig, möglichst zur gleichen Uhrzeit eingenommen werden. Drei Wochen am Stück wird sie geschluckt und in einer einwöchigen Pause bekommen die Frauen ihre Menstruation. Wird sie mal vergessen, sollte die Einnahme schnell nachgeholt werden und in der Zeit noch zusätzlich verhütet werden. Kurz nach ihrer Entwicklung war die Empfängnisverhütung eigentlich nur eine Nebenwirkung. Eigentlich sollte die Pille vor allem bei Menstruationsbeschwerden helfen.