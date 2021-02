3.000€ Strafe: Angelo Kelly wegen Kinderarbeit verurteilt

Letztes Jahr holte Angelo Kelly seinen Sohn während eines Open-Air-Konzerts auf die Bühne. Bei dem Auftritt soll William, der jüngste Kelly-Sprössling, für mindestens 30 Minuten auf der Bühne gestanden, mitgesungen und ein eigenes Lied interpretiert haben, so der Richter des Amtsgerichts Haßfurt in Bayern - laut ihm ein „Paradebeispiel“ für einen Verstoß gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz.

Zuvor hatte der Sänger Einspruch gegen den ersten Bußgeldbescheid von 5.000 Euro Beschwerde eingelegt. Kelly beteuerte, dass er nie etwas tun würde, was das Wohl seines Kindes gefährden würde. Somit wurde der Fall an das Amtsgericht in Haßfurt überwiesen. Der Richter kürzte das Bußgeld auf 3.000 Euro und verurteilte den Sänger wegen Kinderarbeit.