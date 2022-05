Angelina Jolie besucht in Ukraine verletzte Kinder und Helfer

Angelina Jolie beim Besuch von verletzten Kindern im Krankenhaus, auf Selfies mit freiwilligen Helfern und in einem Café in Lwiw: In sozialen Netzwerken teilten am Wochenende viele Menschen Bilder und Videos, auf denen die berühmte Schauspielerin und Regisseurin zu sehen ist. Die 46-jährige Sondergesandte des UN-Flüchtlingshilfswerks war am Samstag nach Lwiw gereist.