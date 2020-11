Ältere Android-Smartphones könnten Probleme bekommen

Rund 89 Prozent aller Deutschen benutzen ein Smartphone. Die Chance ist nicht klein, dass ihr diesen Artikel auch gerade auf einem lest. Und mehr als zwei Drittel der Geräte hierzulande nutzen das Android-Betriebssystem. Der einzig nennenswerte Konkurrent ist Apples iOS, auf das in etwa das andere Drittel entfällt.

Nun ist es allerdings so, dass zumindest weltweit gesehen etwa ein Drittel aller Smartphones, das sind rund 850 Millionen Geräte, dann mit einem massiven Problem zu kämpfen hätten: Statt, wie gewünscht, eine Verbindung zur von ihnen angesurften Webseite zu bekommen, würden sie ihren Nutzern nur eine Fehlermeldung zeigen. So als Daumenregel: Da geht es um Geräte, die so in etwa 2017 oder früher gekauft wurden - also nicht mehr brandneu sind, aber eben auch nicht wirklich mega-alt.