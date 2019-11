Sandmännchen-Autor Andreas Strozyk bei MDR JUMP

Wieso hat das Sandmännchen nur vier Finger an jeder Hand? Wieso hat das Sandmännchen nur vier Finger an jeder Hand?

"Da hat jemand ganz genau aufgepasst! Mit den vier Fingern, das hat so ein bisschen was mit der Knubbeligkeit vom Sandmännchen zu tun. Wenn fünf Finger da wären, dann würde man sich wundern, wie viele Finger da an der klitzekleinen Hand sind. Und deshalb hat man so ein bisschen geschummelt."