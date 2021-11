Persönliche Gegenstände von Amy Winehouse zu Höchtpreisen versteigert

Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Die Eltern der verstorbenen Sängerin haben geholfen, die Auktion auf die Beine zu stellen. Ein Teil des Geldes soll an die Amy-Winehouse-Stiftung gehen, die Jugendliche vor Alkohol- und Drogenmissbrauch schützen will. Die Stiftung bietet Musiktherapie für Kinder an, sowie Rehabilitations-Möglichkeiten für Jugendliche mit Suchtproblemen. In Frauenhäuser mit dem Namen "Amy's Place" können Frauen an einem sicheren Ort wieder auf die Beine kommen.