Amber Heard will in Berufung gehen: Sie kann die Millionensumme nicht zahlen

Am Dienstag ist das Urteil gefallen: Amber Heard muss ihrem Ex-Mann Johnny Depp 15 Millionen Dollar zahlen. Wie ihre Anwältin nun erzählte, sei Heard dazu aber finanziell nicht in der Lage. Sie kündigt Berufung an.