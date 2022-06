Heard gegen Depp: Berufung, Pleite und offene Fragen

Vor einer Woche fiel das Urteil im wohl medienwirksamsten Prozess des Jahres: Johnny Depp gegen Amber Heard. Rund sechs Wochen lang dauerten die Verhandlungen, etliche Zeugen wurden verhört, Beweise vorgestellt. Dann fällte die Jury ihr Urteil: Johnny Depp gewinnt den Verleumdungsprozess zu großen Teilen. Bereits einem Tag nach dem Urteil kündigte die Anwältin von Heard an, in Berufung gehen zu wollen, denn ihre Mandantin sei nicht in der Lage die verlangte Summe zu zahlen. Wie geht es jetzt weiter?

Amber Heard pleite - was nun?

Laut Urteil muss Schauspielerin Amber Heard ihrem Ex-Mann Johnny Depp nun 10,35 Millionen Dollar zahlen - er ihr 2 Millionen. Nur einen Tag nach dem Urteil erzählte Heards Anwältin Elaine Bredehoft in der Sendung CBS Mornings im US-Fernsehen, dass Heard nicht in der Lage sei, diese Summe zu bezahlen. Jurist Konrad Lang, Doktorand in Medien- und Persönlichkeitsrecht erklärt, welche möglichen Szenarien nun auf Heard zukommen könnten, was das Urteil und ihre Zahlungsunfähigkeit angeht:

Für Außenstehende ist es aktuell sehr spekulativ, wie zahlungsunfähig Amber Heard tatsächlich ist. Falls dem so ist, könnte sie sich für insolvent erklären. Je nachdem wie viel Geld noch übrig ist, müsste sie dann nur einen Teil dieser Schuld zahlen.

Ein weiteres mögliches Szenario ist die Berufung. Diese kündigte ihre Anwältin Bredehoft in der Sendung ebenfalls an. Würde eine Berufung beantragt und dieser stattgegeben werden, so würde das Verfahren in der nächsten Instanz neu verhandelt. Lang sagt dazu, dass in der Berufung bewiesen werden müsse, dass in der ersten Verhandlung materiell-rechtliche Fehler gemacht wurden. Einen Grund für die Berufung nannte Bredehoft bereits in der TV-Sendung: Die Jury sei durch das öffentliche Interesse und die sozialen Medien zu sehr beeinflusst wurden.

Live Übertragung mit Millionen von Zuschauern - warum ist das möglich?

Im Fernsehen oder im Live-Stream auf verschiedenen sozialen Medien wurden die einzelnen Prozesstage übertragen, teilweise mit Millionen von Zuschauern. In den USA kommt das häufiger vor. Ein Beispiel dafür ist der O.J. Simpson Prozess der 90er Jahre. Solange ein Gerichtssaal mit den nötigen technischen Geräten ausgestattet sei und die zuständigen Richter dafür entscheiden, bestehe auch die Möglichkeit, die Öffentlichkeit an der Verhandlung teilhaben zu lassen, erklärt Lang. Durch die Teilnahme der Öffentlichkeit, ob durch Besucherreihen oder Übertragungen, soll ein Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der gerichtlichen Entscheidung geschaffen werden. Bei deutschen Gerichtsverhandlungen gibt es auch Besucherreihen. Dass Prozesse live übertragen werden, ist laut Gesetz nur für wissenschaftliche und historische Zwecke möglich, die von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung sind.

Depp verklagte Heard auf 50 Millionen Dollar - wie kommt diese Summe zustande?

Wegen eines Artikels, den Amber Heard in der Washington Post veröffentlichte, verklagte Depp sie wegen Verleumdung. 50 Millionen Dollar verlangte er wegen Beschädigung seines Rufes. In einer Gegenklage forderte Heard dann 100 Millionen Dollar von Depp. Wie diese enormen Summen zu Stande kommen, erklärt Jurist Lang so:

Rein rechtlich geht es Depp darum, den Schaden ersetzt zu bekommen, der ihm durch die Aussagen von Heard entstanden ist - er wurde als Grindelwald ausgetauscht und hat seine Rolle als Captain Jack Sparrow verloren, dementsprechend auch die ganzen Gagen. Die 50 Millionen Dollar waren also das Ergebnis, was seinen entgangenen Gewinn angeht.

In ihrer Gegenklage bezichtigte Heard Depp ebenfalls der Verleumdung. Ihre Klagesumme fiel mit 100 Millionen Dollar allerdings deutlich höher aus. Gründe für diese Summe seien dieselben, die Depp beantragte. In dem Urteil wurde nicht nur Depp Recht gegeben, sondern zum Teil auch Heard, allerdings in deutlich weniger Punkten. Aus diesem Grund muss der Schauspieler seiner Ex-Frau nun auch 2 Millionen Dollar zahlen.

Was bedeutet das Urteil nun?

Depp geht für die Öffentlichkeit als klarer Sieger aus dem Prozess. Das Gericht in Fairfax, Virgina urteilte, dass Heard die Unwahrheit gesagt hat, als sie Depp der häuslichen Gewalt bezichtigte:

Dieses Urteil hilft Depp in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Sollte es so nun aufrecht erhalten bleiben, könnte ihm das helfen, seine Karriere wieder anzuschieben.

Bereits im Jahr 2020 fand ein Prozess zwischen den beiden Eheleuten statt, damals in Großbritannien. Depp hatte damals das Boulevardmagazin "The Sun" verklagt. In einem Artikel wurde behauptet, er habe Heard körperlich misshandelt. Im Gegensatz zum diesjährigen Prozess erlitt Depp damals eine Niederlage. Dass die Urteile zwischen dem Prozess 2020 und heute so unterschiedlich ausgefallen sind, ist laut Jurist Lang eine Frage der Beweisbarkeit:

Es wurden hier Zeugen gehört und Beweise gebracht, die damals in dem UK-Prozess gar nicht aufgebracht wurden. "The Sun" ist es damals eben gelungen, überzeugend darzulegen, dass es "überwiegend wahrscheinlich ist", dass er ein "Frauenschläger" ist..