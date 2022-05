Warum vor allem ältere Menschen Betrügern in die Falle tappen

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So oder so ähnlich könnte eine Nachricht von einem WhatsApp-Betrüger lauten. In der Hoffnung, dass sich am anderen Ende wirklich eine sich sorgende Mutter befindet, wird mit solchen Nachrichten versucht an Geld ranzukommen. Es heißt, man könne die Rechnungen nicht bezahlen oder man sei in einen Unfall verwickelt und brauche Geld. Darauf ist zuletzt eine 60-Jährige aus dem Malschwitzer Ortsteil Brösa reingefallen. Insgesamt überwies sie den Betrügern eine Summe von 8.000 Euro. Dass vor allem ältere Menschen auf solche Nachrichten reinfallen ist dabei leider nicht selten. Woran liegt das?