Skurriles Angebot: Erfurter Tatra-Tram landet auf Ebay-Kleinanzeigen

Von Haushaltswaren über Immobilien bis hin zu Jobangeboten findet man auf Deutschlands größtem Online-Kleinanzeigen-Portal, Ebay-Kleinanzeigen, so ziemlich alles. Doch dieses Inserat wird den einen oder anderen zum Stutzen gebracht haben.

Sechs Jahre lang stand die alte Straßenbahn vom Typ KT4D auf dem Hof von KfZ- und Maschinenhändler Thomas Fialkowski. Sie bringt ganze 20,3 Tonnen auf die Waage, ist 19 Meter lang und Baujahr 1987. Bis zu 38 Fahrgäste können in dem Oldtimer Platz nehmen. Gestern entschied sich dann Fialkowski dazu die Bahn online zum Verkauf anzubieten . Der Preis: 12.500 Euro zzgl. Mehrwertsteuer (Verhandlungsbasis). Und das war noch nicht alles, denn das Original-Gleis gab es noch oben drauf. Im Bild-Interview verriet der KfZ- und Maschinenhändler:

Als ich die Anzeige geschaltet habe, kamen in den ersten Stunden schon über 100 Anfragen.

Diese Bahnen sind heutzutage noch in Gotha auf den Gleisen zu sehen oder bei Stadtrundfahrten in Erfurt. Manche kennen sie vielleicht sogar noch vom Sandmännchen. In Erfurt wurde 2014 die Fahrdrahtspannung von 600 auf 750 Volt erhöht. Und damit musste die Stadt die Wagen ausmustern.