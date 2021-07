Gießen, stutzen, pflanzen: Wie dein Garten ganz einfach erblüht

Für viele ist der Garten ein Ort zum Abschalten, weg vom Stress des Alltags. In der Hängematte liegen, ein schönes Buch lesen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Andere wollen sich in die Arbeit stürzen. Die sind nur mit einem Spaten in der Hand und Erde im Gesicht glücklich. Immerhin nutzen 5 Millionen Menschen in Deutschland rund 900.000 Kleingärten. Spitzenreiter ist dabei Sachsen mit knapp 200.000 Kleingärten.