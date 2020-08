Mit diesen Tipps macht Camping-Urlaub richtig Spaß

Besonders beliebt sind diesen Sommer Campingplätze an der Ostsee. Deshalb sind sie auch besonders voll. Aber trotzdem findet man mit etwas Glück noch freie Plätze . Wild Campen , also das Aufschlagen eines Zeltes in freier Natur, ist in Deutschland übrigens verboten.

Wer keine Lust auf die Fahrt an die Ostsee hat, findet auch in Mitteldeutschland tolle Campingplätze. Zum Teil sind sie ganz besonders. Wer will nicht mal in einem Wohnwagenhotel oder in riesigen Luxus-Betonröhren campen? Der beste Campingplatz Mitteldeutschlands liegt übrigens in Kleinröhrsdorf.