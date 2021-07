Alleinerziehende häufig arm trotz Arbeit: "Katastrophale Situation"

Dass es alleinerziehenden Familien finanziell schlecht geht, liegt nicht daran, dass die Eltern weniger arbeiten würden. Ganz im Gegenteil. Laut der Studie sind mehr alleinerziehende Mütter berufstätig, als Mütter aus Paarfamilien. Sie arbeiten auch öfter in Vollzeit. Das Fazit der Forschenden: Alleinerziehende leisten in ihrem Alltag besonders viel. Sie kümmern sich um die Kinder und gehen oft einer Erwerbstätigkeit nach.

Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeigen sich diese Probleme. Brunhild Fischer von der Landeskoordinationsstelle für Alleinerziehende Sachsen (LKAS) berät, unterstützt und begleitet Alleinerziehende. Sie sagt im Gespräch mit MDR JUMP, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Situation in Mitteldeutschland ungefähr mit den bundesweiten Zahlen vergleichbar sei.

In einzelnen Regionen sei die Lage laut Fischer deutlich angespannter. In Sachsen gelte das beispielsweise für die Großstädte Chemnitz, Dresden und Leipzig. Besonders die Corona-Krise hätte Probleme der Alleinerziehenden aufgedeckt. Beispielsweise wurde die Kindernotbetreuung in der Corona-Zeit in Sachsen teilweise nicht für Alleinerziehende Familien geöffnet. Daher zieht Fischer das Fazit zu den Corona-Regelungen: