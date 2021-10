Wohin mit dem vielen Laub im Herbst? So entsorgst du die Blätter richtig.

Bildrechte: Thomas Kinschewski

Thomas Kinschewski: Erstens: Grundstückseigentümer sind in der Regel durch die Straßenreinigungssatzung verpflichtet, von ihrem Grundstück bis zur Mitte der Straße das anfallende Laube auf öffentlichem Grund zu entfernen, auf Geh- und Radwegen und auf der Fahrbahn. Wenn das Laub vom Nachbarn zu mir rüberweht, ist es leider so, dass ich das in den meisten Fällen dulden muss. Ich muss es also selbst entfernen und muss es auch fachgerecht entsorgen.