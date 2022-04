Zu viel Alkohol? An diesen Zeichen erkennt ihr, ob ihr zu viel trinkt

Gute Vorsätze haben oft nur ein kurzes Haltbarkeitsdatum. Das wissen auch diejenigen von uns, die mit einer Alkoholpause in dieses Jahr gestartet sind – Stichwort: Dry January, sich inzwischen aber durchaus mal wieder einen Wein, ein Bier oder einen Gin-Tonic genehmigen. Oder zwei. Denn Deutschland ist, das muss man nach wie vor so hart sagen, ein Land der Trinkerinnen und Trinker: 6,7 Millionen der 18- bis 64-jährigen Menschen hierzulande konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Form, 1,6 Millionen Menschen dieser Altersgruppe gelten gar als alkoholabhängig.

Ethanol, so die chemische Bezeichnung für den Alkohol, regt uns an, lässt die Stimmung steigen und macht uns lockerer. Ist doch gut, oder? Auf jeden Fall sollte Alkohol nicht verteufelt werden. Dann und wann mal ein Drink ist schon ok. Schwierig wird’s, wenn es mehr wird. Die negativen Folgen von dauerhaftem starkem Alkoholkonsum sind bekannt, auch wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ständig neue Details darüber herausfinden. Entzündungen der Bauchspeicheldrüse und Magenschleimhaut gehören ebenso zu den Problemen wie Krebserkrankungen, Bluthochdruck oder Schäden am Gehirn.

Schon geringe Alkoholmengen lassen das Gehirn altern

Aber das betrifft uns doch alle nicht – oder? Nun, eine brandneue Studie aus den USA zeigt zum Beispiel, dass bereits ein Glas Wein am Tag dem Gehirn schadet. Für die Analyse wurden Daten von mehr als 36.000 Erwachsenen ausgewertet, bei denen Forschende das Volumen der grauen und weißen Substanz im Gehirn - beides sind wesentliche Bestandteile des Zentralnervensystems - bestimmt haben.

„Die Tatsache, dass wir eine so große Stichprobengröße haben, ermöglicht es uns, subtile Muster zu finden, selbst zwischen dem Trinken von einem halbem und einem Bier pro Tag“, sagt Gideon Nave von der University of Pennsylvania, ein Studienautor.

Denn um diese vergleichsweise kleinen Mengen beim Trinken geht es: Eine Steigerung des täglichen Alkoholkonsums von einem halbem auf ein Bier oder von einem halben Glas auf ein Glas Wein kann bei einem 50-jährigen Menschen Veränderungen im Gehirn auslösen, die dem Altern des Denkorgans um zwei Jahre entsprechen. Expertinnen und Experten kennen eine ganze Reihe von körperlichen Anzeichen, mit deren Hilfe ihr erkennen könnt, dass ihr eben vielleicht doch schon jetzt zu viel trinkt.

Man kann sie außerdem durchaus als Vorboten möglicher schwerer Folgeerkrankungen sehen. Zu den körperlichen Signalen gehört unter anderem, dass die Haut schon früh faltig wird. Das liegt daran, dass Alkohol dem Körper Wasser entzieht – und dehydrierte Haut zur Faltenbildung neigt. Der Wassermangel sorgt übrigens auch für die bekannten Kopfschmerzen, aber das nur nebenbei.

Großer Unterschied zwischen Frauen und Männern

Dazu kommt, dass der Organismus bestimmte Substanzen lieber in der stark belasteten Leber einsetzt, die der Haut dann fehlen. Und nicht zuletzt sorgt Alkohol auch für einen schlechteren Schlaf – auch das ist nicht gut für Euer Aussehen. Aber damit nicht genug: Der regelmäßige Konsum von Hochprozentigem kann auch zu Rötungen im Gesicht führen, die sich als Flecken auf Wange, Nase und Stirn zeigen können.

Insgesamt kann die Haut auch einen gelblichen Farbton annehmen. Das wäre dann gegebenenfalls ein Anzeichen für eine Lebererkrankung – weil das Organ nicht mehr in der Lage ist, eine gelb-orangefarbene Substanz aus dem Blut zu filtern. Interessant übrigens: Die Leber von Frauen baut Alkohol sehr viel schlechter ab und gilt deshalb als besonders gefährdet.

Charakteristisch können auch Probleme bei Nägeln und Haaren sein. Konkret geht es darum, dass sie spröde werden können – auch das hat etwas mit der Dehydrierung zu tun. Auch für die Zähne ist regelmäßiger Alkoholkonsum ein Problem, unter anderem wegen der enthaltenen Säure. Diese greift den Zahnschmelz an, die Zähne verfärben sich leichter. Bei längerem, starkem Alkoholkonsum kann es auch zu Problemen wie Zahnfleischerkrankungen, Karies, Mundgeruch und Mundkrebs kommen.

Mehr als eine Diskussion ums Aussehen

Ein weiteres Signal für eventuell problematischen Alkoholkonsum findet ihr in eurer Körpermitte – und zwar wenn der Bauch deutlich größer ausfällt als es eigentlich zum Rest des Körpers passt. Klar, den Begriff Bierbauch kennt jeder. Aber das Problem kann natürlich auch beim wiederkehrenden Genuss anderer Alkoholika auftreten. Mehr Bauchfett steht mit einem höheren Risiko für ernsthafte Erkrankungen wie Herzkrankheiten, Diabetes und Lebererkrankungen in Zusammenhang. Man kann es auch nicht wegtrainieren, erklären Experten wie Joseph Volpicelli, Psychiater und Suchtmittelforscher in Plymouth (US-Bundesstaat Pennsylvania): „Das Problem liegt nicht im Fitnessstudio, sondern im Kühlschrank.“

Das Ganze ist auch eindeutig mehr als eine kosmetische Diskussion um euer Aussehen. Ihr solltet das Thema durchaus ernst nehmen. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sterben in Deutschland jedes Jahr mehr als 20.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholkonsums. Soweit muss es aber nicht kommen: „Viele der Folgen von Alkohol sind unumkehrbar“, so die Behörde.