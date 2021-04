Alice Merton: "Keine Frau braucht Make-up!"

Diese neue Selbstbestimmtheit überträgt Alice auch auf ihre Musik. „Ich hab’s auch satt, dass man immer diese Sachen wie Ängste und Therapien verheimlichen muss. Oder das Gefühl hat, dass man es verheimlichen muss.“ So erzählt Alice in ihrer neuen Single „Vertigo“ von einer Panikattacke, die sie kurz vor dem ersten Lockdown bei einem Berliner Club-Besuch hatte. „In der Schlange ist mir so schlecht und schwindelig geworden und ich hatte Schwierigkeiten beim Atmen.“ Generell könne sie Club-Besuchen nicht viel abgewinnen. „Ein ganz kleiner Raum und ganz viele Leute… der Gedanke macht mich einfach total fertig!“