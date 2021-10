Alfons Zitterbacke - Dreharbeiten fast abgeschlossen

Mit den Geschichten von Alfons Zitterbacke sind viele von uns groß geworden. Jetzt kommt wieder eins der Abenteuer in die Kinos. Gerade werden in Sachsen-Anhalt die letzten Szenen für "Alfons Zitterbacke - chaotische Klassenfahrt" abgedreht. Ende Oktober sollen die Dreharbeiten an dem DDR-Kinderbuchklassiker von Gerhard Holtz-Baumert nach mehreren Wochen Arbeit am Set fertig sein. Gedreht wurde auf Usedom, im Harz sowie in Löbejün und nun im Schloss Ostrau im Saalekreis.