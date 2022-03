Nachwuchs bei Alec Baldwin: Das siebte Kind ist auf dem Weg

Bei Schauspieler Alex Baldwin und seiner Frau Hilaria ist Nachwuchs auf dem Weg - zum siebten Mal. Das teilte seine Frau nun in den sozialen Medien mit.

Eigentlich sei ihre Familienplanung abgeschlossen gewesen, postete sie auf ihrem Instagram-Kanal, doch nun sei ein neuer "Baldwinito" wie dem Weg. In dem Post teilt sie ein Video, das den Moment zeigt, in dem die zwei Eheleute die Neuigkeiten mit den restlichen Kindern teilen. Der Nachwuchs sei "ein Segen und ein Geschenk in diesen ungewissen Zeiten".