Aktuelle Trends bei Modellbahnen und Autorennbahnen

Je breiter die Spur, desto stabiler in der Regel die Züge. Für Kinder ab drei Jahren eignen sich also Startersets der Spur G. Dabei ist heute in so einem Starterset alles für ferngesteuertes Bahnvergnügen drin, inklusive Lok mit Digital-Decoder. Übersichtlich, einfach zu bedienen und stabil. Kostenpunkt: ab 60 bis rund 200 Euro. Wer sich nicht nur Schienen hinlegen möchte, sondern eine richtig Welt drum herum bauen will, kann in die Vollen gehen.