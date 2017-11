Helau! Die schönsten Faschingskostüme der MDR JUMP-Hörer

Hauptinhalt

Zum Fasching habt ihr euch auch in diesem Jahr wieder ordentlich was einfallen lassen! Am Karnevalswochenende waren auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen viele bunte Menschen auf den Straßen unterwegs. Zum Rosenmontag geht's weiter mit dem gemeinsamen Feiern, Schunkeln und Tanzen - natürlich wieder in angemessener Verkleidung. Wir zeigen euch die schönsten Kostüme der MDR JUMP-Hörer zum Fasching 2017.