Lust auf einen Trip ins All?

Um allen anderen, die nicht mit ins All fliegen können, ein bisschen Schwerelosigkeit mitzugeben, hat sich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine Foto-Aktion überlegt. Teilnehmer sollen nachstellen, wie sich Schwerelosigkeit bei ihnen zuhause anfühlt. Das kann überall sein, zum Beispiel auf dem Lieblingssessel oder im Hinterhof – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und das beste an der Aktion: alle eingesendeten Bilder fliegen auf einem USB-Stick mit Matthias Maurer zur ISS. Mitzumachen ist also ziemlich einfach: stellt eure Variante von Schwerelosigkeit zuhause nach, macht ein Foto und schickt es an das DLR.