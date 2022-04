Mit der Teilnahme an der von MDR JUMP veranstalteten Programmaktion „MDR JUMP Morningshow Ticketfrühling“ erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist keine Registrierung notwendig. Um teilzunehmen, müssen die Mitspieler lediglich auf das gesendete Signal - ein Vogelgezwitscher - zwischen zwei Songs in der MDR JUMP Morningshow achten und in der laufenden Sendung unter der kostenlosen Nummer: 0800 123 2340 anrufen.