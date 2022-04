Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel #fitwiediefeuerwehr

Der MDR Nachmittag und MDR Jump suchen im Rahmen des Gewinnspiels/der Programmaktion #fitwiediefeuerwehr vom 11. Juli 2022 bis 22. Juli 2022 die fitteste Freiwillige Feuerwehr Mitteldeutschlands. Auf dem Gelände von zehn Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird ein feuerwehrspezifischer Fitnessparcours aufgebaut. Zwei Feuerwehren treten jeden Tag gegeneinander an, so dass sich insgesamt 20 freiwillige Wehren beweisen können. Jeder Tagessieger bekommt einen Pokal. Die Trophäen werden vom MDR Nachmittag gestellt. Die offizielle Zeitmessung sorgt nach zwei Wochen und zwanzig Feuerwehren für einen Gesamtsieger, der sich über einen Gewinn in Höhe von 5.000 Euro freuen kann. Zudem werden an die Tages-„Verlierer“ Trostpreise verteilt. Die Preise werden von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Leipzig/Nordsachsen zur Verfügung gestellt.