9-Euro-Ticket, Heizkostenzuschuss, Tankrabatt: Das ändert sich im Juni

Auf der einen Seite gibt es Preiserlasse bzw. Zuschüsse auf der anderen Seite leider auch Preissteigerungen, denn in Sachen Strom scheint der Aufwärtstrends bestehen zu bleiben. Nun hat nämlich auch der Stromanbieter E.On angekündigt, die Strompreise in der Grundversorgung im Juni erhöhen zu wollen. Offenbar kommt es in verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Anstiegen. Die Tageszeitung Nordkurier ließ sich vom Energieversorger am Beispiel der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald vorrechnen, mit wie vielen Zusatzkosten Strombezieher rechnen müssen. Da heißt es, dass "auf einen durchschnittlichen Haushalt mit 2.400 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch von knapp 12,50 Euro netto pro Monat" hinzu kommen.